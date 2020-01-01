Poznaj tokenomikę CAD Coin (CADC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CADC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CAD Coin (CADC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CADC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika CAD Coin (CADC) Odkryj kluczowe informacje o CAD Coin (CADC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o CAD Coin (CADC) CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars Oficjalna strona internetowa: https://paytrie.com/cadc Tokenomika i analiza cenowa CAD Coin (CADC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CAD Coin (CADC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 764.12K Całkowita podaż: $ 1.06M Podaż w obiegu: $ 1.06M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 764.12K Historyczne maksimum: $ 1.48 Historyczne minimum: $ 0.481646 Aktualna cena: $ 0.719088 Tokenomika CAD Coin (CADC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CAD Coin (CADC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CADC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CADC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.