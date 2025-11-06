GiełdaDEX+
Aktualna cena Buy The News to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NEWS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEWS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Buy The News to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NEWS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEWS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NEWS

Informacje o cenie NEWS

Czym jest NEWS

Oficjalna strona internetowa NEWS

Tokenomika NEWS

Prognoza cen NEWS

Logo Buy The News

Cena Buy The News (NEWS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NEWS do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Buy The News (NEWS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:57:27 (UTC+8)

Informacje o cenie Buy The News (NEWS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.02%

-0.02%

Aktualna cena Buy The News (NEWS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEWS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEWS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEWS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -0.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Buy The News (NEWS)

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

--
----

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,737.089303
999,978,737.089303 999,978,737.089303

Obecna kapitalizacja rynkowa Buy The News wynosi $ 6.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEWS w obiegu wynosi 999.98M, przy całkowitej podaży 999978737.089303. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.38K.

Historia ceny Buy The News (NEWS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Buy The News do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Buy The News do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Buy The News do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Buy The News do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-18.13%
60 dni$ 0-18.17%
90 dni$ 0--

Co to jest Buy The News (NEWS)

Buy The News is an innovative blockchain news platform dedicated to delivering high quality, credible, and accessible crypto news to a global audience. By combining the expertise of seasoned journalists with the dynamic nature of social media and decentralised finance, we aim to bridge the gap between crypto enthusiasts and mainstream financial readers. Our platform leverages a native token to democratise news reporting, incentivise community participation, and create a sustainable ecosystem for transparent, industry-standard journalism in the blockchain space.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Buy The News (NEWS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Buy The News (w USD)

Jaka będzie wartość Buy The News (NEWS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Buy The News (NEWS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Buy The News.

Sprawdź teraz prognozę ceny Buy The News!

NEWS na lokalne waluty

Tokenomika Buy The News (NEWS)

Zrozumienie tokenomiki Buy The News (NEWS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEWSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Buy The News (NEWS)

Jaka jest dziś wartość Buy The News (NEWS)?
Aktualna cena NEWS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NEWS do USD?
Aktualna cena NEWS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Buy The News?
Kapitalizacja rynkowa dla NEWS wynosi $ 6.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NEWS w obiegu?
W obiegu NEWS znajduje się 999.98M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEWS?
NEWS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEWS?
NEWS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NEWS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEWS wynosi -- USD.
Czy w tym roku NEWS pójdzie wyżej?
NEWS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEWS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:57:27 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Buy The News (NEWS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

