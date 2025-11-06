Informacje o cenie BUY THE HAT (BTH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01883819$ 0.01883819 $ 0.01883819 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.18% Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) -53.26% Zmiana ceny (7D) -53.26%

Aktualna cena BUY THE HAT (BTH) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BTH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BTH w historii to $ 0.01883819, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BTH zmieniły się o -2.18% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o -53.26% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BUY THE HAT (BTH)

Kapitalizacja rynkowa $ 420.48K$ 420.48K $ 420.48K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 420.48K$ 420.48K $ 420.48K Podaż w obiegu 978.95M 978.95M 978.95M Całkowita podaż 978,954,196.0539203 978,954,196.0539203 978,954,196.0539203

Obecna kapitalizacja rynkowa BUY THE HAT wynosi $ 420.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BTH w obiegu wynosi 978.95M, przy całkowitej podaży 978954196.0539203. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 420.48K.