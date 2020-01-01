Poznaj tokenomikę buy and sleep (SLEEPCOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SLEEPCOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę buy and sleep (SLEEPCOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SLEEPCOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika buy and sleep (SLEEPCOIN) Odkryj kluczowe informacje o buy and sleep (SLEEPCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o buy and sleep (SLEEPCOIN)
narrative is simple. buy and sleep. whether u feel safe with 1$, 1 sol or 10 sol. put whatever your comfortable with and sleep.

Oficjalna strona internetowa: https://buysleepcoin.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa buy and sleep (SLEEPCOIN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla buy and sleep (SLEEPCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $ 11.43K
Całkowita podaż: $ 999.92M
Podaż w obiegu: $ 999.92M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.43K
Historyczne maksimum: $ 0.0006278
Historyczne minimum: $ 0.00001114
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika buy and sleep (SLEEPCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki buy and sleep (SLEEPCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SLEEPCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLEEPCOIN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.