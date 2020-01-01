Tokenomika buy and sleep (SLEEPCOIN)

Odkryj kluczowe informacje o buy and sleep (SLEEPCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o buy and sleep (SLEEPCOIN)

narrative is simple.

buy and sleep.

whether u feel safe with 1$, 1 sol or 10 sol. put whatever your comfortable with and sleep.

Oficjalna strona internetowa:
https://buysleepcoin.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa buy and sleep (SLEEPCOIN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla buy and sleep (SLEEPCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 11.43K
Całkowita podaż:
$ 999.92M
Podaż w obiegu:
$ 999.92M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 11.43K
Historyczne maksimum:
$ 0.0006278
Historyczne minimum:
$ 0.00001114
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika buy and sleep (SLEEPCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki buy and sleep (SLEEPCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SLEEPCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLEEPCOIN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSLEEPCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena SLEEPCOINna żywo!

Prognoza ceny SLEEPCOIN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SLEEPCOIN? Nasza strona z prognozami cen SLEEPCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.