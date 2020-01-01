Poznaj tokenomikę Business Coin (BUSINESS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUSINESS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Business Coin (BUSINESS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUSINESS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Business Coin (BUSINESS) / Tokenomika / Tokenomika Business Coin (BUSINESS) Odkryj kluczowe informacje o Business Coin (BUSINESS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Business Coin (BUSINESS) It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal. Oficjalna strona internetowa: https://professionalbusinesscoin.io/ Kup BUSINESS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Business Coin (BUSINESS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Business Coin (BUSINESS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Całkowita podaż: $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M Podaż w obiegu: $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Historyczne maksimum: $ 0.02849376 $ 0.02849376 $ 0.02849376 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00107339 $ 0.00107339 $ 0.00107339 Dowiedz się więcej o cenie Business Coin (BUSINESS) Tokenomika Business Coin (BUSINESS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Business Coin (BUSINESS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUSINESS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUSINESS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUSINESS tokenomikę, poznaj cenę tokena BUSINESSna żywo! Prognoza ceny BUSINESS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUSINESS? Nasza strona z prognozami cen BUSINESS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUSINESS już teraz!