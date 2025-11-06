Informacje o cenie Burn On Bags (BURN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00001794 Maksimum 24h $ 0.00002065 Historyczne maksimum $ 0.00039824 Najniższa cena $ 0.00000635 Zmiana ceny (1H) -0.48% Zmiana ceny (1D) +11.58% Zmiana ceny (7D) -11.54%

Aktualna cena Burn On Bags (BURN) wynosi $0.00002002. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BURN wahał się między $ 0.00001794 a $ 0.00002065, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BURN w historii to $ 0.00039824, a najniższy to $ 0.00000635.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BURN zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o +11.58% w ciągu 24 godzin i o -11.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Burn On Bags (BURN)

Kapitalizacja rynkowa $ 16.53K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 16.53K Podaż w obiegu 825.57M Całkowita podaż 825,566,655.9348922

Obecna kapitalizacja rynkowa Burn On Bags wynosi $ 16.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BURN w obiegu wynosi 825.57M, przy całkowitej podaży 825566655.9348922. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 16.53K.