Informacje o cenie Burkat (BURKAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000637 $ 0.00000637 $ 0.00000637 Minimum 24h $ 0.0000065 $ 0.0000065 $ 0.0000065 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000637$ 0.00000637 $ 0.00000637 Maksimum 24h $ 0.0000065$ 0.0000065 $ 0.0000065 Historyczne maksimum $ 0.00039275$ 0.00039275 $ 0.00039275 Najniższa cena $ 0.00000637$ 0.00000637 $ 0.00000637 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -1.32% Zmiana ceny (7D) -17.07% Zmiana ceny (7D) -17.07%

Aktualna cena Burkat (BURKAT) wynosi $0.00000642. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BURKAT wahał się między $ 0.00000637 a $ 0.0000065, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BURKAT w historii to $ 0.00039275, a najniższy to $ 0.00000637.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BURKAT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -1.32% w ciągu 24 godzin i o -17.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Burkat (BURKAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.41K$ 6.41K $ 6.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.41K$ 6.41K $ 6.41K Podaż w obiegu 998.35M 998.35M 998.35M Całkowita podaż 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

Obecna kapitalizacja rynkowa Burkat wynosi $ 6.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BURKAT w obiegu wynosi 998.35M, przy całkowitej podaży 998347396.405505. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.41K.