Aktualna cena Burkat to 0.00000642 USD. Śledź aktualizacje cen BURKAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BURKAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BURKAT

Informacje o cenie BURKAT

Czym jest BURKAT

Tokenomika BURKAT

Prognoza cen BURKAT

Logo Burkat

Cena Burkat (BURKAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BURKAT do USD:

--
----
-1.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Burkat (BURKAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:56:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Burkat (BURKAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000637
$ 0.00000637$ 0.00000637
Minimum 24h
$ 0.0000065
$ 0.0000065$ 0.0000065
Maksimum 24h

$ 0.00000637
$ 0.00000637$ 0.00000637

$ 0.0000065
$ 0.0000065$ 0.0000065

$ 0.00039275
$ 0.00039275$ 0.00039275

$ 0.00000637
$ 0.00000637$ 0.00000637

--

-1.32%

-17.07%

-17.07%

Aktualna cena Burkat (BURKAT) wynosi $0.00000642. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BURKAT wahał się między $ 0.00000637 a $ 0.0000065, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BURKAT w historii to $ 0.00039275, a najniższy to $ 0.00000637.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BURKAT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -1.32% w ciągu 24 godzin i o -17.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Burkat (BURKAT)

$ 6.41K
$ 6.41K$ 6.41K

--
----

$ 6.41K
$ 6.41K$ 6.41K

998.35M
998.35M 998.35M

998,347,396.405505
998,347,396.405505 998,347,396.405505

Obecna kapitalizacja rynkowa Burkat wynosi $ 6.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BURKAT w obiegu wynosi 998.35M, przy całkowitej podaży 998347396.405505. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.41K.

Historia ceny Burkat (BURKAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Burkat do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Burkat do USD wyniosła $ -0.0000023443.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Burkat do USD wyniosła $ -0.0000020506.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Burkat do USD wyniosła $ -0.000005438502131834905.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.32%
30 Dni$ -0.0000023443-36.51%
60 dni$ -0.0000020506-31.94%
90 dni$ -0.000005438502131834905-45.86%

Co to jest Burkat (BURKAT)

ba

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Burkat (w USD)

Jaka będzie wartość Burkat (BURKAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Burkat (BURKAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Burkat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Burkat!

BURKAT na lokalne waluty

Tokenomika Burkat (BURKAT)

Zrozumienie tokenomiki Burkat (BURKAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BURKATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Burkat (BURKAT)

Jaka jest dziś wartość Burkat (BURKAT)?
Aktualna cena BURKAT w USD wynosi 0.00000642USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BURKAT do USD?
Aktualna cena BURKAT w USD wynosi $ 0.00000642. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Burkat?
Kapitalizacja rynkowa dla BURKAT wynosi $ 6.41K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BURKAT w obiegu?
W obiegu BURKAT znajduje się 998.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BURKAT?
BURKAT osiąga ATH w wysokości 0.00039275 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BURKAT?
BURKAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000637 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BURKAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BURKAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku BURKAT pójdzie wyżej?
BURKAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BURKAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:56:43 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

