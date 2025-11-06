GiełdaDEX+
Aktualna cena Burger Money to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BURGERS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BURGERS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BURGERS

Informacje o cenie BURGERS

Czym jest BURGERS

Oficjalna strona internetowa BURGERS

Tokenomika BURGERS

Prognoza cen BURGERS

Logo Burger Money

Cena Burger Money (BURGERS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BURGERS do USD:

--
----
+2.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
USD
Burger Money (BURGERS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:56:36 (UTC+8)

Informacje o cenie Burger Money (BURGERS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+2.81%

+2.68%

+2.68%

Aktualna cena Burger Money (BURGERS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BURGERS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BURGERS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BURGERS zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +2.81% w ciągu 24 godzin i o +2.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Burger Money (BURGERS)

$ 53.96K
$ 53.96K$ 53.96K

--
----

$ 53.96K
$ 53.96K$ 53.96K

91.63B
91.63B 91.63B

91,633,357,230.0502
91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Obecna kapitalizacja rynkowa Burger Money wynosi $ 53.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BURGERS w obiegu wynosi 91.63B, przy całkowitej podaży 91633357230.0502. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 53.96K.

Historia ceny Burger Money (BURGERS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Burger Money do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Burger Money do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Burger Money do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Burger Money do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.81%
30 Dni$ 0+32.09%
60 dni$ 0-15.28%
90 dni$ 0--

Co to jest Burger Money (BURGERS)

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

Zasoby dla Burger Money (BURGERS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Burger Money (w USD)

Jaka będzie wartość Burger Money (BURGERS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Burger Money (BURGERS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Burger Money.

Sprawdź teraz prognozę ceny Burger Money!

BURGERS na lokalne waluty

Tokenomika Burger Money (BURGERS)

Zrozumienie tokenomiki Burger Money (BURGERS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BURGERSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Burger Money (BURGERS)

Jaka jest dziś wartość Burger Money (BURGERS)?
Aktualna cena BURGERS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BURGERS do USD?
Aktualna cena BURGERS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Burger Money?
Kapitalizacja rynkowa dla BURGERS wynosi $ 53.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BURGERS w obiegu?
W obiegu BURGERS znajduje się 91.63B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BURGERS?
BURGERS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BURGERS?
BURGERS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BURGERS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BURGERS wynosi -- USD.
Czy w tym roku BURGERS pójdzie wyżej?
BURGERS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BURGERS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:56:36 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

