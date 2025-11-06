Informacje o cenie Burger Money (BURGERS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.11% Zmiana ceny (1D) +2.81% Zmiana ceny (7D) +2.68% Zmiana ceny (7D) +2.68%

Aktualna cena Burger Money (BURGERS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BURGERS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BURGERS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BURGERS zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +2.81% w ciągu 24 godzin i o +2.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Burger Money (BURGERS)

Kapitalizacja rynkowa $ 53.96K$ 53.96K $ 53.96K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 53.96K$ 53.96K $ 53.96K Podaż w obiegu 91.63B 91.63B 91.63B Całkowita podaż 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Obecna kapitalizacja rynkowa Burger Money wynosi $ 53.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BURGERS w obiegu wynosi 91.63B, przy całkowitej podaży 91633357230.0502. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 53.96K.