Informacje o Bunni (BUNNI)
Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives.
• Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors.
• Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again.
• Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers.
• am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent.
• Surge fee: Protects against sandwiching.
• Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL.
• Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters.
• Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions.
Tokenomika i analiza cenowa Bunni (BUNNI)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bunni (BUNNI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Bunni (BUNNI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Bunni (BUNNI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BUNNI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUNNI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBUNNI tokenomikę, poznaj cenę tokena BUNNIna żywo!
