Poznaj tokenomikę bunbun (BUNBUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUNBUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę bunbun (BUNBUN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUNBUN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / bunbun (BUNBUN) / Tokenomika / Tokenomika bunbun (BUNBUN) Odkryj kluczowe informacje o bunbun (BUNBUN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o bunbun (BUNBUN) bunbun wuvs u bunbun is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. bunbun is a sweet and curious bunny who loves making friends, spreading kindness, and finding joy in all the little moments that make life special. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. bunbun wuvs u bunbun is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. bunbun is a sweet and curious bunny who loves making friends, spreading kindness, and finding joy in all the little moments that make life special. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Oficjalna strona internetowa: https://www.bunbun.meme/ Kup BUNBUN teraz! Tokenomika i analiza cenowa bunbun (BUNBUN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla bunbun (BUNBUN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.94K $ 8.94K $ 8.94K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.94K $ 8.94K $ 8.94K Historyczne maksimum: $ 0.005258 $ 0.005258 $ 0.005258 Historyczne minimum: $ 0.00000559 $ 0.00000559 $ 0.00000559 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie bunbun (BUNBUN) Tokenomika bunbun (BUNBUN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki bunbun (BUNBUN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUNBUN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUNBUN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUNBUN tokenomikę, poznaj cenę tokena BUNBUNna żywo! Prognoza ceny BUNBUN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUNBUN? Nasza strona z prognozami cen BUNBUN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUNBUN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.