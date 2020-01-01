Poznaj tokenomikę BullDogito (BDOGITO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BDOGITO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BullDogito (BDOGITO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BDOGITO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BullDogito (BDOGITO) / Tokenomika / Tokenomika BullDogito (BDOGITO) Odkryj kluczowe informacje o BullDogito (BDOGITO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BullDogito (BDOGITO) The Bulldogito project is an innovative initiative in the cryptocurrency market that combines the popular appeal of memes with the security and sustainability of Real World Assets (RWA). Its goal is to offer investors an opportunity to participate in a disruptive and sustainable project that merges fun, innovation, and value appreciation. Bulldogito stands out due to its structure that incorporates RWAs, providing stability and reliability in the market. The pre-sale raised $400,000, attracting over 5,000 investors and establishing itself as a milestone of trust. Additionally, the project adopts a scarcity model by burning more than 50% of its total supply, increasing the token's potential for appreciation. Investors in Bulldogito will gain access to exclusive benefits, such as profit-sharing from RWAs, decentralized governance, and loyalty reward programs. Managed by PIXSWAP, a well-established platform in the Brazilian cryptocurrency market, the project ensures transparency, security, and solid results. The roadmap outlines strategies for exchange listings, global expansion, and strategic partnerships, aiming to establish itself as a reference in the cryptocurrency market while promoting positive economic and social impact​ Oficjalna strona internetowa: https://bulldogito.com/ Biała księga: https://bulldogito.gitbook.io/bulldogito.gitbook.io Tokenomika i analiza cenowa BullDogito (BDOGITO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BullDogito (BDOGITO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 980.09K $ 980.09K $ 980.09K Całkowita podaż: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Podaż w obiegu: $ 387.34M $ 387.34M $ 387.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Historyczne maksimum: $ 0.04377755 $ 0.04377755 $ 0.04377755 Historyczne minimum: $ 0.00148213 $ 0.00148213 $ 0.00148213 Aktualna cena: $ 0.00252856 $ 0.00252856 $ 0.00252856 Dowiedz się więcej o cenie BullDogito (BDOGITO) Tokenomika BullDogito (BDOGITO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BullDogito (BDOGITO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BDOGITO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BDOGITO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.