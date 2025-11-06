Informacje o cenie Bull Pepe (BULLPEPE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.28% Zmiana ceny (1D) +10.15% Zmiana ceny (7D) -37.44% Zmiana ceny (7D) -37.44%

Aktualna cena Bull Pepe (BULLPEPE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BULLPEPE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BULLPEPE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BULLPEPE zmieniły się o -0.28% w ciągu ostatniej godziny, o +10.15% w ciągu 24 godzin i o -37.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bull Pepe (BULLPEPE)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

