In an era where technology and spirituality converge, Buddha Coin represents an extraordinary cryptocurrency initiative. Crafted with the intent to unite people through benevolence and community, Buddha Coin seeks to make a lasting, positive impact on culture. Rooted in ancient Buddhist principles, this coin offers a decentralized ecosystem built upon the core values of Harmony, Enlightenment, and Stewardship. Buddha Coin doesn't just aim to be a cryptocurrency; it aspires to be a beacon of mindfulness and ethical living in the digital age. It encourages not only thoughtful giving but also a pursuit of higher values. By seamlessly merging the blockchain with mindful living, it paves the way for a kinder, more interconnected world that actively supports global good. We recognize that the cryptocurrency landscape is evolving rapidly, but it often lacks the spiritual and ethical considerations essential for true contentment. Buddha Coin was conceived to bridge this gap by harmoniously merging the transformative potential of crypto with the profound wisdom of Buddhist philosophy. Our mission is clear: to create a one-of-a-kind digital currency that artfully blends traditional values with modern prosperity. More than just a meme, Buddha Coin is a powerful tool for personal growth. It seeks to infuse the rapidly evolving digital landscape with spiritual and ethical considerations, advocating for the integration of eternal wisdom and modern prosperity. With Buddha Coin, we embark on a journey that transcends the boundaries of conventional finance, towards a world where financial well-being is intricately linked to the enrichment of our inner selves and the betterment of humanity as a whole.
Tokenomika Buddha (BUDDHA): kluczowe dane o podaży, kapitalizacji rynkowej, FDV oraz historii cen.
Tokenomika Buddha (BUDDHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Buddha (BUDDHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BUDDHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUDDHA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBUDDHA tokenomikę, poznaj cenę tokena BUDDHAna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.