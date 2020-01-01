Tokenomika BUBL (BUBL)
BUBL is a memecoin developed on the Sui blockchain with a focus on community engagement and the playful concept of “bubble-awareness.” The project fosters a cultural experience that humorously highlights various kinds of “bubbles”—from economic trends to social phenomena and visual elements. Through interactive games, social events, and creative artwork, BUBL promotes community interaction and encourages users to engage with this theme in a fun, distinctive way. Prioritizing entertainment, BUBL offers more than just a token by delivering engaging activities on platforms like Telegram and beyond. With its mix of community-driven activities, lighthearted humor, and unique experiences, BUBL seeks to establish a lasting presence in the Sui ecosystem.
Tokenomika BUBL (BUBL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki BUBL (BUBL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BUBL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUBL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.