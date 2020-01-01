Poznaj tokenomikę BTU Protocol (BTU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BTU Protocol (BTU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BTU Protocol (BTU) / Tokenomika / Tokenomika BTU Protocol (BTU) Odkryj kluczowe informacje o BTU Protocol (BTU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BTU Protocol (BTU) BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins Oficjalna strona internetowa: https://www.btu-protocol.com/ Biała księga: https://www.btu-protocol.com/pdf/whitepaper.pdf Kup BTU teraz! Tokenomika i analiza cenowa BTU Protocol (BTU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BTU Protocol (BTU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 60.71M $ 60.71M $ 60.71M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.89M $ 75.89M $ 75.89M Historyczne maksimum: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Historyczne minimum: $ 0.01595713 $ 0.01595713 $ 0.01595713 Aktualna cena: $ 0.75893 $ 0.75893 $ 0.75893 Dowiedz się więcej o cenie BTU Protocol (BTU) Tokenomika BTU Protocol (BTU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BTU Protocol (BTU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBTU tokenomikę, poznaj cenę tokena BTUna żywo! Prognoza ceny BTU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BTU? Nasza strona z prognozami cen BTU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BTU już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.