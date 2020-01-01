Poznaj tokenomikę BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTC2X-FLI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BTC2X-FLI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.84M Całkowita podaż: $ 71.95K Podaż w obiegu: $ 71.95K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.84M Historyczne maksimum: $ 199.13 Historyczne minimum: $ 2.71 Aktualna cena: $ 53.31 Tokenomika BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BTC2X-FLI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BTC2X-FLI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.