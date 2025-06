Co to jest BSCEX (BSCX)

"BSCex’s mission is to make Binance’s off-chain services available on the blockchain, develop the applications on BSC, and promote the features of decentralized finance that let our users earn tokens and gain many other economic benefits. We're developing the first Cross-liquidity Layer 2 protocol on BSC. The BSCex Aggregating Engine will find the AMMs with the best liquidity among BSC's AMMs to divide, match, and execute user's orders. Most AMMs suffer from low liquidity and the big price impact (slippage) for the vast majority of transactions. Users cannot execute the order with high volume without causing a big slippage. The BSCex Aggregating Engine will divide the order into many parts and execute each part in different AMMs to lower the risk of price slippage"

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BSCEX (BSCX) Oficjalna strona internetowa

Tokenomika BSCEX (BSCX)

Zrozumienie tokenomiki BSCEX (BSCX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BSCXjuż teraz!