Informacje o cenie Browsr AI (BRWS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.04742989$ 0.04742989 $ 0.04742989 Najniższa cena $ 0.00327585$ 0.00327585 $ 0.00327585 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Browsr AI (BRWS) wynosi $0.00352982. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRWS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRWS w historii to $ 0.04742989, a najniższy to $ 0.00327585.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRWS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Browsr AI (BRWS)

Kapitalizacja rynkowa $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Podaż w obiegu 5.07M 5.07M 5.07M Całkowita podaż 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Browsr AI wynosi $ 17.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRWS w obiegu wynosi 5.07M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.30K.