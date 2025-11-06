GiełdaDEX+
Aktualna cena Browsr AI to 0.00352982 USD. Śledź aktualizacje cen BRWS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BRWS łatwo w MEXC już teraz.

Cena Browsr AI (BRWS)

Aktualna cena 1 BRWS do USD:

$0.00352982
$0.00352982
0.00%1D
Browsr AI (BRWS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:55:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Browsr AI (BRWS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.04742989
$ 0.04742989

$ 0.00327585
$ 0.00327585

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Browsr AI (BRWS) wynosi $0.00352982. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BRWS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BRWS w historii to $ 0.04742989, a najniższy to $ 0.00327585.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BRWS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Browsr AI (BRWS)

$ 17.88K
$ 17.88K

--
--

$ 35.30K
$ 35.30K

5.07M
5.07M

10,000,000.0
10,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Browsr AI wynosi $ 17.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BRWS w obiegu wynosi 5.07M, przy całkowitej podaży 10000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 35.30K.

Historia ceny Browsr AI (BRWS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Browsr AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Browsr AI do USD wyniosła $ -0.0004318148.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Browsr AI do USD wyniosła $ -0.0002748967.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Browsr AI do USD wyniosła $ -0.0000196360425711735.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0004318148-12.23%
60 dni$ -0.0002748967-7.78%
90 dni$ -0.0000196360425711735-0.55%

Co to jest Browsr AI (BRWS)

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf.

Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language.

‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Browsr AI (w USD)

Jaka będzie wartość Browsr AI (BRWS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Browsr AI (BRWS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Browsr AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Browsr AI!

BRWS na lokalne waluty

Tokenomika Browsr AI (BRWS)

Zrozumienie tokenomiki Browsr AI (BRWS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BRWSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Browsr AI (BRWS)

Jaka jest dziś wartość Browsr AI (BRWS)?
Aktualna cena BRWS w USD wynosi 0.00352982USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BRWS do USD?
Aktualna cena BRWS w USD wynosi $ 0.00352982. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Browsr AI?
Kapitalizacja rynkowa dla BRWS wynosi $ 17.88K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BRWS w obiegu?
W obiegu BRWS znajduje się 5.07M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BRWS?
BRWS osiąga ATH w wysokości 0.04742989 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BRWS?
BRWS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00327585 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BRWS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BRWS wynosi -- USD.
Czy w tym roku BRWS pójdzie wyżej?
BRWS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BRWS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:55:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Browsr AI (BRWS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,337.81
$103,337.81

$3,389.65
$3,389.65

$159.22
$159.22

$1.0001
$1.0001

$1,477.99
$1,477.99

$103,337.81
$103,337.81

$3,389.65
$3,389.65

$2.3244
$2.3244

$159.22
$159.22

$1.0965
$1.0965

$0.0
$0.0

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.2089
$0.2089

$0.000006100
$0.000006100

$0.0000000401
$0.0000000401

$0.000000000000000000004229
$0.000000000000000000004229

$0.23212
$0.23212

