Informacje o Brotherhood (BOG) The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood! A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin. BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Oficjalna strona internetowa: https://bogdanoff.io/ Tokenomika i analiza cenowa Brotherhood (BOG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Brotherhood (BOG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.98K Całkowita podaż: $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.98K Historyczne maksimum: $ 0.00474994 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Brotherhood (BOG) Tokenomika Brotherhood (BOG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Brotherhood (BOG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOG tokenomikę, poznaj cenę tokena BOGna żywo! Prognoza ceny BOG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOG? Nasza strona z prognozami cen BOG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.