Aktualna cena Brotherhood to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BOG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOG łatwo w MEXC już teraz.

Cena Brotherhood (BOG)

Aktualna cena 1 BOG do USD:

--
----
-3.80%1D
Brotherhood (BOG) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Brotherhood (BOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474994
$ 0.00474994$ 0.00474994

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.80%

+9.64%

+9.64%

Aktualna cena Brotherhood (BOG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOG w historii to $ 0.00474994, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -3.80% w ciągu 24 godzin i o +9.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Brotherhood (BOG)

$ 12.96K
$ 12.96K$ 12.96K

--
----

$ 12.96K
$ 12.96K$ 12.96K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Brotherhood wynosi $ 12.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOG w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999999.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.96K.

Historia ceny Brotherhood (BOG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Brotherhood do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Brotherhood do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Brotherhood do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Brotherhood do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.80%
30 Dni$ 0-94.83%
60 dni$ 0-97.90%
90 dni$ 0--

Co to jest Brotherhood (BOG)

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Brotherhood (BOG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Brotherhood (w USD)

Jaka będzie wartość Brotherhood (BOG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Brotherhood (BOG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Brotherhood.

Sprawdź teraz prognozę ceny Brotherhood!

BOG na lokalne waluty

Tokenomika Brotherhood (BOG)

Zrozumienie tokenomiki Brotherhood (BOG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Brotherhood (BOG)

Jaka jest dziś wartość Brotherhood (BOG)?
Aktualna cena BOG w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOG do USD?
Aktualna cena BOG w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Brotherhood?
Kapitalizacja rynkowa dla BOG wynosi $ 12.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOG w obiegu?
W obiegu BOG znajduje się 1000.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOG?
BOG osiąga ATH w wysokości 0.00474994 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOG?
BOG zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOG wynosi -- USD.
Czy w tym roku BOG pójdzie wyżej?
BOG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.