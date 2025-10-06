Informacje o cenie Brotherhood (BOG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00474994$ 0.00474994 $ 0.00474994 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -3.80% Zmiana ceny (7D) +9.64% Zmiana ceny (7D) +9.64%

Aktualna cena Brotherhood (BOG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOG w historii to $ 0.00474994, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -3.80% w ciągu 24 godzin i o +9.64% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Brotherhood (BOG)

Kapitalizacja rynkowa $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 12.96K$ 12.96K $ 12.96K Podaż w obiegu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Całkowita podaż 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Brotherhood wynosi $ 12.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOG w obiegu wynosi 1000.00M, przy całkowitej podaży 999999999.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.96K.