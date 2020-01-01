Poznaj tokenomikę Bro the cat (BRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bro the cat (BRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Bro the cat (BRO) "Bro the Cat" is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, "Bro the Cat" has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral. "Bro the Cat" is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, "Bro the Cat" has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral. Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/33rVymHHPxfMvg4EHKBRF3h8a37cG7Et3eQWZzAkpump Tokenomika i analiza cenowa Bro the cat (BRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bro the cat (BRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 147.12K $ 147.12K $ 147.12K Całkowita podaż: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Podaż w obiegu: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 147.12K $ 147.12K $ 147.12K Historyczne maksimum: $ 0.00726825 $ 0.00726825 $ 0.00726825 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014718 $ 0.00014718 $ 0.00014718 Tokenomika Bro the cat (BRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bro the cat (BRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.