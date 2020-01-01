Poznaj tokenomikę Bright Union (BRIGHT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRIGHT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bright Union (BRIGHT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BRIGHT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bright Union (BRIGHT) / Tokenomika / Tokenomika Bright Union (BRIGHT) Odkryj kluczowe informacje o Bright Union (BRIGHT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bright Union (BRIGHT) Bright Union is a crypto coverage ("insurance") aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions: 1. Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface 2. Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface. 3. Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union). Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. "We make risk markets work" through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users. Oficjalna strona internetowa: https://brightunion.io/ Kup BRIGHT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bright Union (BRIGHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bright Union (BRIGHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 31.42K $ 31.42K $ 31.42K Całkowita podaż: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Podaż w obiegu: $ 24.13M $ 24.13M $ 24.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 143.23K $ 143.23K $ 143.23K Historyczne maksimum: $ 0.721301 $ 0.721301 $ 0.721301 Historyczne minimum: $ 0.00128678 $ 0.00128678 $ 0.00128678 Aktualna cena: $ 0.00130209 $ 0.00130209 $ 0.00130209 Dowiedz się więcej o cenie Bright Union (BRIGHT) Tokenomika Bright Union (BRIGHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bright Union (BRIGHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BRIGHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BRIGHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBRIGHT tokenomikę, poznaj cenę tokena BRIGHTna żywo! Prognoza ceny BRIGHT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BRIGHT? Nasza strona z prognozami cen BRIGHT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BRIGHT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.