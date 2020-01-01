Poznaj tokenomikę BRAZILIAN MIKU (MIKU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MIKU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BRAZILIAN MIKU (MIKU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MIKU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BRAZILIAN MIKU (MIKU) / Tokenomika / Tokenomika BRAZILIAN MIKU (MIKU) Odkryj kluczowe informacje o BRAZILIAN MIKU (MIKU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o BRAZILIAN MIKU (MIKU) In the second place this year, we have everyone's beloved Vocaloid, Hatsune Miku! But not it's not just your normal Miku this time, it's her alternative versions from every country on Earth and every fandom in existence. This year's biggest fan art craze started with artist @ErinArtista posting artwork of Brazilian Miku tanned with visible tan lines, wearing sunglasses on her head, a crop top with the flag of Brazil on it and short denim shorts. Two months later, another artist posted an artwork inspired by it, and the rest is meme history, as the design inspired hundreds of artists to share their versions of Brazilian Miku, which was followed by artists taking the idea further and creating versions of Miku from France, Poland, Mexico and other countries, and furthermore yet as Miku started traveling through fandoms. Suffice it to say, we've got hundreds of amazing artworks for every Miku fan to enjoy and built an entire Mikuverse together in the process. Oficjalna strona internetowa: https://brazilianmiku.fun Kup MIKU teraz! Tokenomika i analiza cenowa BRAZILIAN MIKU (MIKU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BRAZILIAN MIKU (MIKU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.18K $ 21.18K $ 21.18K Całkowita podaż: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M Podaż w obiegu: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.18K $ 21.18K $ 21.18K Historyczne maksimum: $ 0.00357582 $ 0.00357582 $ 0.00357582 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie BRAZILIAN MIKU (MIKU) Tokenomika BRAZILIAN MIKU (MIKU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BRAZILIAN MIKU (MIKU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MIKU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MIKU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMIKU tokenomikę, poznaj cenę tokena MIKUna żywo! Prognoza ceny MIKU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MIKU? Nasza strona z prognozami cen MIKU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MIKU już teraz! 