Informacje o BPEPE (BPEPE) BPEPE is a fun and engaging meme token that combines the power of digital culture with the potential of cryptocurrency. Built on community-driven principles, BPEPE aims to bring humor, creativity, and inclusivity to the crypto space. With a strong focus on transparency, rewards, and collaboration, it offers holders a unique experience while embracing the ever-growing meme movement. As a lighthearted yet impactful token, BPEPE seeks to unite crypto enthusiasts and expand its influence in the decentralized world. Oficjalna strona internetowa: https://blackpepe.vip/ Tokenomika i analiza cenowa BPEPE (BPEPE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BPEPE (BPEPE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.72K Całkowita podaż: $ 420.69T Podaż w obiegu: $ 420.69T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.72K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika BPEPE (BPEPE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BPEPE (BPEPE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BPEPE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BPEPE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBPEPE tokenomikę, poznaj cenę tokena BPEPEna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.