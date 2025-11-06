Informacje o cenie bozo the bull (BOZO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00106071$ 0.00106071 $ 0.00106071 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +1.32% Zmiana ceny (7D) -17.55% Zmiana ceny (7D) -17.55%

Aktualna cena bozo the bull (BOZO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOZO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOZO w historii to $ 0.00106071, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOZO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +1.32% w ciągu 24 godzin i o -17.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o bozo the bull (BOZO)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Podaż w obiegu 999.71M 999.71M 999.71M Całkowita podaż 999,710,926.317528 999,710,926.317528 999,710,926.317528

Obecna kapitalizacja rynkowa bozo the bull wynosi $ 10.11K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOZO w obiegu wynosi 999.71M, przy całkowitej podaży 999710926.317528. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.11K.