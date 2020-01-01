Tokenomika Boysclub on Sui (BOYSS)
Informacje o Boysclub on Sui (BOYSS)
We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further.
Tokenomika i analiza cenowa Boysclub on Sui (BOYSS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boysclub on Sui (BOYSS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Boysclub on Sui (BOYSS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Boysclub on Sui (BOYSS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BOYSS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOYSS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBOYSS tokenomikę, poznaj cenę tokena BOYSSna żywo!
