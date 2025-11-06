GiełdaDEX+
Aktualna cena BOUNCY BALL of OFiD Fun to 0 USD. Śledź aktualizacje cen E𝕏PB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Więcej informacji o E𝕏PB

Informacje o cenie E𝕏PB

Czym jest E𝕏PB

Biała księga E𝕏PB

Oficjalna strona internetowa E𝕏PB

Tokenomika E𝕏PB

Prognoza cen E𝕏PB

Logo BOUNCY BALL of OFiD Fun

Cena BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 E𝕏PB do USD:

+1.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:54:29 (UTC+8)

Informacje o cenie BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Aktualna cena BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs E𝕏PB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs E𝕏PB w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki E𝕏PB zmieniły się o +0.07% w ciągu ostatniej godziny, o +1.89% w ciągu 24 godzin i o -20.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Obecna kapitalizacja rynkowa BOUNCY BALL of OFiD Fun wynosi $ 30.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż E𝕏PB w obiegu wynosi 978.27M, przy całkowitej podaży 999419620.457844. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 31.11K.

Historia ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.89%
30 Dni$ 0-34.24%
60 dni$ 0-22.05%
90 dni$ 0--

Co to jest BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun (w USD)

Jaka będzie wartość BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BOUNCY BALL of OFiD Fun.

Sprawdź teraz prognozę ceny BOUNCY BALL of OFiD Fun!

E𝕏PB na lokalne waluty

Tokenomika BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Zrozumienie tokenomiki BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena E𝕏PBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Jaka jest dziś wartość BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)?
Aktualna cena E𝕏PB w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena E𝕏PB do USD?
Aktualna cena E𝕏PB w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BOUNCY BALL of OFiD Fun?
Kapitalizacja rynkowa dla E𝕏PB wynosi $ 30.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż E𝕏PB w obiegu?
W obiegu E𝕏PB znajduje się 978.27M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) E𝕏PB?
E𝕏PB osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla E𝕏PB?
E𝕏PB zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu E𝕏PB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla E𝕏PB wynosi -- USD.
Czy w tym roku E𝕏PB pójdzie wyżej?
E𝕏PB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny E𝕏PB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

