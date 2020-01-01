Poznaj tokenomikę Bouncing Seals (SEALS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SEALS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bouncing Seals (SEALS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SEALS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bouncing Seals (SEALS) / Tokenomika / Tokenomika Bouncing Seals (SEALS) Odkryj kluczowe informacje o Bouncing Seals (SEALS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bouncing Seals (SEALS) Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals. Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals. Oficjalna strona internetowa: https://bouncingseals.com/ Biała księga: https://bouncingseals.com/ Kup SEALS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bouncing Seals (SEALS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bouncing Seals (SEALS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.93K $ 13.93K $ 13.93K Całkowita podaż: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Podaż w obiegu: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.93K $ 13.93K $ 13.93K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Bouncing Seals (SEALS) Tokenomika Bouncing Seals (SEALS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bouncing Seals (SEALS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SEALS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SEALS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSEALS tokenomikę, poznaj cenę tokena SEALSna żywo! Prognoza ceny SEALS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SEALS? Nasza strona z prognozami cen SEALS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SEALS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.