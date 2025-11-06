Informacje o cenie Botanix Staked Bitcoin (STBTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 102,524 $ 102,524 $ 102,524 Minimum 24h $ 105,708 $ 105,708 $ 105,708 Maksimum 24h Minimum 24h $ 102,524$ 102,524 $ 102,524 Maksimum 24h $ 105,708$ 105,708 $ 105,708 Historyczne maksimum $ 128,136$ 128,136 $ 128,136 Najniższa cena $ 101,126$ 101,126 $ 101,126 Zmiana ceny (1H) +0.29% Zmiana ceny (1D) +2.35% Zmiana ceny (7D) -5.54% Zmiana ceny (7D) -5.54%

Aktualna cena Botanix Staked Bitcoin (STBTC) wynosi $105,444. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STBTC wahał się między $ 102,524 a $ 105,708, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STBTC w historii to $ 128,136, a najniższy to $ 101,126.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STBTC zmieniły się o +0.29% w ciągu ostatniej godziny, o +2.35% w ciągu 24 godzin i o -5.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Botanix Staked Bitcoin (STBTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Podaż w obiegu 98.83 98.83 98.83 Całkowita podaż 98.83011998336377 98.83011998336377 98.83011998336377

Obecna kapitalizacja rynkowa Botanix Staked Bitcoin wynosi $ 10.42M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STBTC w obiegu wynosi 98.83, przy całkowitej podaży 98.83011998336377. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.42M.