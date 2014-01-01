Tokenomika Boss Burger (BOSSBURGER)
Informacje o Boss Burger (BOSSBURGER)
Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain.
Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited.
We are building one order at a time.
Tokenomika i analiza cenowa Boss Burger (BOSSBURGER)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boss Burger (BOSSBURGER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Boss Burger (BOSSBURGER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Boss Burger (BOSSBURGER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BOSSBURGER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOSSBURGER.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBOSSBURGER tokenomikę, poznaj cenę tokena BOSSBURGERna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.