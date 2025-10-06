Informacje o cenie Boss Burger (BOSSBURGER) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00154863$ 0.00154863 $ 0.00154863 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.24% Zmiana ceny (1D) +3.47% Zmiana ceny (7D) +18.40% Zmiana ceny (7D) +18.40%

Aktualna cena Boss Burger (BOSSBURGER) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOSSBURGER wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOSSBURGER w historii to $ 0.00154863, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOSSBURGER zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o +3.47% w ciągu 24 godzin i o +18.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Boss Burger (BOSSBURGER)

Kapitalizacja rynkowa $ 87.09K$ 87.09K $ 87.09K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 87.09K$ 87.09K $ 87.09K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Boss Burger wynosi $ 87.09K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOSSBURGER w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 87.09K.