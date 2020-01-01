Poznaj tokenomikę Boring Protocol (BOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Boring Protocol (BOP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Boring Protocol (BOP) / Tokenomika / Tokenomika Boring Protocol (BOP) Odkryj kluczowe informacje o Boring Protocol (BOP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Boring Protocol (BOP) Boring is a protocol for participants in virtual private networks to conduct transactions between node providers and bandwidth users. Boring is a protocol for participants in virtual private networks to conduct transactions between node providers and bandwidth users. Oficjalna strona internetowa: https://boringprotocol.io/ Kup BOP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Boring Protocol (BOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boring Protocol (BOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.03K $ 5.03K $ 5.03K Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 97.54M $ 97.54M $ 97.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.89K $ 12.89K $ 12.89K Historyczne maksimum: $ 0.198562 $ 0.198562 $ 0.198562 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Boring Protocol (BOP) Tokenomika Boring Protocol (BOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Boring Protocol (BOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOP tokenomikę, poznaj cenę tokena BOPna żywo! Prognoza ceny BOP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOP? Nasza strona z prognozami cen BOP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.