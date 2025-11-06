Informacje o cenie Bookie AI (BOOKIE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00697224$ 0.00697224 $ 0.00697224 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.03% Zmiana ceny (1D) -0.99% Zmiana ceny (7D) -37.73% Zmiana ceny (7D) -37.73%

Aktualna cena Bookie AI (BOOKIE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOOKIE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOOKIE w historii to $ 0.00697224, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOOKIE zmieniły się o -0.03% w ciągu ostatniej godziny, o -0.99% w ciągu 24 godzin i o -37.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bookie AI (BOOKIE)

Kapitalizacja rynkowa $ 207.41K$ 207.41K $ 207.41K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 285.36K$ 285.36K $ 285.36K Podaż w obiegu 726.83M 726.83M 726.83M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bookie AI wynosi $ 207.41K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOOKIE w obiegu wynosi 726.83M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 285.36K.