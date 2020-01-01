Poznaj tokenomikę BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOOK OF RUGS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOOK OF RUGS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) / Tokenomika / Tokenomika BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Odkryj kluczowe informacje o BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets. Book of Rugs is a digital media project built on the Base chain that provides educational content to help users trade crypto more safely. It focuses on raising awareness around common threats such as rug pulls, scams, and poorly managed tokens. Using memes, visual storytelling, and community engagement, Book of Rugs aims to equip traders—especially newcomers—with the tools and knowledge to make better decisions in decentralized markets. Oficjalna strona internetowa: https://bookofrugs.xyz/ Kup BOOK OF RUGS teraz! Tokenomika i analiza cenowa BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 111.79K $ 111.79K $ 111.79K Całkowita podaż: $ 965.09M $ 965.09M $ 965.09M Podaż w obiegu: $ 841.91M $ 841.91M $ 841.91M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 128.15K $ 128.15K $ 128.15K Historyczne maksimum: $ 0.00034641 $ 0.00034641 $ 0.00034641 Historyczne minimum: $ 0.00010338 $ 0.00010338 $ 0.00010338 Aktualna cena: $ 0.00013339 $ 0.00013339 $ 0.00013339 Dowiedz się więcej o cenie BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) Tokenomika BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOOK OF RUGS (BOOK OF RUGS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOOK OF RUGS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOOK OF RUGS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOOK OF RUGS tokenomikę, poznaj cenę tokena BOOK OF RUGSna żywo! Prognoza ceny BOOK OF RUGS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOOK OF RUGS? Nasza strona z prognozami cen BOOK OF RUGS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOOK OF RUGS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.