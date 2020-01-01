Poznaj tokenomikę Book of Miggles (BOMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Book of Miggles (BOMI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOMI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Book of Miggles (BOMI) This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.bookofmiggles.com/ Kup BOMI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Book of Miggles (BOMI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Book of Miggles (BOMI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 437.22K Całkowita podaż: $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 1.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 437.22K Historyczne maksimum: $ 1.69 Historyczne minimum: $ 0.274473 Aktualna cena: $ 0.437218 Dowiedz się więcej o cenie Book of Miggles (BOMI) Tokenomika Book of Miggles (BOMI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Book of Miggles (BOMI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOMI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOMI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOMI tokenomikę, poznaj cenę tokena BOMIna żywo! Prognoza ceny BOMI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOMI? Nasza strona z prognozami cen BOMI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOMI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.