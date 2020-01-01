Poznaj tokenomikę BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOBE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOBE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) / Tokenomika / Tokenomika BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Odkryj kluczowe informacje o BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play Oficjalna strona internetowa: https://bobecoin.com/ Biała księga: https://bobecoin.com/greenpaper/ Kup BOBE teraz! Tokenomika i analiza cenowa BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.84K $ 18.84K $ 18.84K Całkowita podaż: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M Podaż w obiegu: $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.84K $ 18.84K $ 18.84K Historyczne maksimum: $ 0.265856 $ 0.265856 $ 0.265856 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00018849 $ 0.00018849 $ 0.00018849 Dowiedz się więcej o cenie BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomika BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOBE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOBE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOBE tokenomikę, poznaj cenę tokena BOBEna żywo! Prognoza ceny BOBE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOBE? Nasza strona z prognozami cen BOBE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOBE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.