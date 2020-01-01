Tokenomika Bonzo Finance (BONZO)

Tokenomika Bonzo Finance (BONZO)

Odkryj kluczowe informacje o Bonzo Finance (BONZO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Bonzo Finance (BONZO)

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.bonzo.finance
Biała księga:
https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper

Tokenomika i analiza cenowa Bonzo Finance (BONZO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bonzo Finance (BONZO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 6.81M
$ 6.81M$ 6.81M
Całkowita podaż:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
Podaż w obiegu:
$ 118.37M
$ 118.37M$ 118.37M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 23.00M
$ 23.00M$ 23.00M
Historyczne maksimum:
$ 0.171982
$ 0.171982$ 0.171982
Historyczne minimum:
$ 0.02007828
$ 0.02007828$ 0.02007828
Aktualna cena:
$ 0.057509
$ 0.057509$ 0.057509

Tokenomika Bonzo Finance (BONZO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Bonzo Finance (BONZO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BONZO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BONZO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBONZO tokenomikę, poznaj cenę tokena BONZOna żywo!

Prognoza ceny BONZO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BONZO? Nasza strona z prognozami cen BONZO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.