Aktualna cena BONKFOLIO to 0.0000064 USD. Śledź aktualizacje cen BONKFOLIO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BONKFOLIO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BONKFOLIO

Informacje o cenie BONKFOLIO

Czym jest BONKFOLIO

Oficjalna strona internetowa BONKFOLIO

Tokenomika BONKFOLIO

Prognoza cen BONKFOLIO

Cena BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BONKFOLIO do USD:

--
----
-3.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
BONKFOLIO (BONKFOLIO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:53:31 (UTC+8)

Informacje o cenie BONKFOLIO (BONKFOLIO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0000064
$ 0.0000064$ 0.0000064
Minimum 24h
$ 0.0000066
$ 0.0000066$ 0.0000066
Maksimum 24h

$ 0.0000064
$ 0.0000064$ 0.0000064

$ 0.0000066
$ 0.0000066$ 0.0000066

$ 0.00013585
$ 0.00013585$ 0.00013585

$ 0.00000605
$ 0.00000605$ 0.00000605

--

-3.02%

-13.74%

-13.74%

Aktualna cena BONKFOLIO (BONKFOLIO) wynosi $0.0000064. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BONKFOLIO wahał się między $ 0.0000064 a $ 0.0000066, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BONKFOLIO w historii to $ 0.00013585, a najniższy to $ 0.00000605.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BONKFOLIO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -3.02% w ciągu 24 godzin i o -13.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BONKFOLIO (BONKFOLIO)

$ 6.40K
$ 6.40K$ 6.40K

--
----

$ 6.40K
$ 6.40K$ 6.40K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,883.1906141
999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

Obecna kapitalizacja rynkowa BONKFOLIO wynosi $ 6.40K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BONKFOLIO w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999846883.1906141. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.40K.

Historia ceny BONKFOLIO (BONKFOLIO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BONKFOLIO do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BONKFOLIO do USD wyniosła $ -0.0000019386.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BONKFOLIO do USD wyniosła $ -0.0000029666.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BONKFOLIO do USD wyniosła $ -0.000008863465087447378.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.02%
30 Dni$ -0.0000019386-30.29%
60 dni$ -0.0000029666-46.35%
90 dni$ -0.000008863465087447378-58.06%

Co to jest BONKFOLIO (BONKFOLIO)

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.

A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.

We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.

We:

Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad

Sniff out alpha before the crowd gets a whiff

Deploy fast with DAO-based decision-making

Go hard or go home, with no mercy for mid

No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.

We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BONKFOLIO (w USD)

Jaka będzie wartość BONKFOLIO (BONKFOLIO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BONKFOLIO (BONKFOLIO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BONKFOLIO.

Sprawdź teraz prognozę ceny BONKFOLIO!

BONKFOLIO na lokalne waluty

Tokenomika BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Zrozumienie tokenomiki BONKFOLIO (BONKFOLIO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BONKFOLIOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Jaka jest dziś wartość BONKFOLIO (BONKFOLIO)?
Aktualna cena BONKFOLIO w USD wynosi 0.0000064USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BONKFOLIO do USD?
Aktualna cena BONKFOLIO w USD wynosi $ 0.0000064. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BONKFOLIO?
Kapitalizacja rynkowa dla BONKFOLIO wynosi $ 6.40K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BONKFOLIO w obiegu?
W obiegu BONKFOLIO znajduje się 999.85M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BONKFOLIO?
BONKFOLIO osiąga ATH w wysokości 0.00013585 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BONKFOLIO?
BONKFOLIO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000605 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BONKFOLIO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BONKFOLIO wynosi -- USD.
Czy w tym roku BONKFOLIO pójdzie wyżej?
BONKFOLIO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BONKFOLIO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:53:31 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

