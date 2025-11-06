Informacje o cenie BONKFOLIO (BONKFOLIO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000064 $ 0.0000064 $ 0.0000064 Minimum 24h $ 0.0000066 $ 0.0000066 $ 0.0000066 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000064$ 0.0000064 $ 0.0000064 Maksimum 24h $ 0.0000066$ 0.0000066 $ 0.0000066 Historyczne maksimum $ 0.00013585$ 0.00013585 $ 0.00013585 Najniższa cena $ 0.00000605$ 0.00000605 $ 0.00000605 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -3.02% Zmiana ceny (7D) -13.74% Zmiana ceny (7D) -13.74%

Aktualna cena BONKFOLIO (BONKFOLIO) wynosi $0.0000064. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BONKFOLIO wahał się między $ 0.0000064 a $ 0.0000066, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BONKFOLIO w historii to $ 0.00013585, a najniższy to $ 0.00000605.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BONKFOLIO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -3.02% w ciągu 24 godzin i o -13.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.40K$ 6.40K $ 6.40K Podaż w obiegu 999.85M 999.85M 999.85M Całkowita podaż 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141 999,846,883.1906141

Obecna kapitalizacja rynkowa BONKFOLIO wynosi $ 6.40K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BONKFOLIO w obiegu wynosi 999.85M, przy całkowitej podaży 999846883.1906141. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.40K.