Informacje o cenie Bonkers Meme Token (BNKRS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00153231$ 0.00153231 $ 0.00153231 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -25.53% Zmiana ceny (7D) -32.02% Zmiana ceny (7D) -32.02%

Aktualna cena Bonkers Meme Token (BNKRS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNKRS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNKRS w historii to $ 0.00153231, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNKRS zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -25.53% w ciągu 24 godzin i o -32.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bonkers Meme Token (BNKRS)

Kapitalizacja rynkowa $ 45.58K$ 45.58K $ 45.58K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 45.58K$ 45.58K $ 45.58K Podaż w obiegu 566.32M 566.32M 566.32M Całkowita podaż 566,321,863.056416 566,321,863.056416 566,321,863.056416

Obecna kapitalizacja rynkowa Bonkers Meme Token wynosi $ 45.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNKRS w obiegu wynosi 566.32M, przy całkowitej podaży 566321863.056416. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 45.58K.