Aktualna cena Bonkers Meme Token to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BNKRS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BNKRS łatwo w MEXC już teraz.

Informacje o cenie Bonkers Meme Token (BNKRS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153231
$ 0.00153231$ 0.00153231

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-25.53%

-32.02%

-32.02%

Aktualna cena Bonkers Meme Token (BNKRS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNKRS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNKRS w historii to $ 0.00153231, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNKRS zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -25.53% w ciągu 24 godzin i o -32.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bonkers Meme Token (BNKRS)

$ 45.58K
$ 45.58K$ 45.58K

--
----

$ 45.58K
$ 45.58K$ 45.58K

566.32M
566.32M 566.32M

566,321,863.056416
566,321,863.056416 566,321,863.056416

Obecna kapitalizacja rynkowa Bonkers Meme Token wynosi $ 45.58K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNKRS w obiegu wynosi 566.32M, przy całkowitej podaży 566321863.056416. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 45.58K.

Historia ceny Bonkers Meme Token (BNKRS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bonkers Meme Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bonkers Meme Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bonkers Meme Token do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bonkers Meme Token do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-25.53%
30 Dni$ 0-53.97%
60 dni$ 0-60.22%
90 dni$ 0--

Co to jest Bonkers Meme Token (BNKRS)

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bonkers Meme Token (BNKRS)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bonkers Meme Token (w USD)

Jaka będzie wartość Bonkers Meme Token (BNKRS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bonkers Meme Token (BNKRS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bonkers Meme Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bonkers Meme Token!

Tokenomika Bonkers Meme Token (BNKRS)

Zrozumienie tokenomiki Bonkers Meme Token (BNKRS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BNKRSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bonkers Meme Token (BNKRS)

Jaka jest dziś wartość Bonkers Meme Token (BNKRS)?
Aktualna cena BNKRS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BNKRS do USD?
Aktualna cena BNKRS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bonkers Meme Token?
Kapitalizacja rynkowa dla BNKRS wynosi $ 45.58K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BNKRS w obiegu?
W obiegu BNKRS znajduje się 566.32M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BNKRS?
BNKRS osiąga ATH w wysokości 0.00153231 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BNKRS?
BNKRS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BNKRS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BNKRS wynosi -- USD.
Czy w tym roku BNKRS pójdzie wyżej?
BNKRS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BNKRS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

