GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena BONKBOY to 0.00009323 USD. Śledź aktualizacje cen BONKBOY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BONKBOY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena BONKBOY to 0.00009323 USD. Śledź aktualizacje cen BONKBOY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BONKBOY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BONKBOY

Informacje o cenie BONKBOY

Czym jest BONKBOY

Oficjalna strona internetowa BONKBOY

Tokenomika BONKBOY

Prognoza cen BONKBOY

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo BONKBOY

Cena BONKBOY (BONKBOY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BONKBOY do USD:

--
----
+3.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BONKBOY (BONKBOY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:53:17 (UTC+8)

Informacje o cenie BONKBOY (BONKBOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00008751
$ 0.00008751$ 0.00008751
Minimum 24h
$ 0.00009791
$ 0.00009791$ 0.00009791
Maksimum 24h

$ 0.00008751
$ 0.00008751$ 0.00008751

$ 0.00009791
$ 0.00009791$ 0.00009791

$ 0.00096279
$ 0.00096279$ 0.00096279

$ 0.00008177
$ 0.00008177$ 0.00008177

+0.44%

+5.21%

-17.18%

-17.18%

Aktualna cena BONKBOY (BONKBOY) wynosi $0.00009323. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BONKBOY wahał się między $ 0.00008751 a $ 0.00009791, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BONKBOY w historii to $ 0.00096279, a najniższy to $ 0.00008177.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BONKBOY zmieniły się o +0.44% w ciągu ostatniej godziny, o +5.21% w ciągu 24 godzin i o -17.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BONKBOY (BONKBOY)

$ 93.22K
$ 93.22K$ 93.22K

--
----

$ 93.22K
$ 93.22K$ 93.22K

999.81M
999.81M 999.81M

999,807,177.317694
999,807,177.317694 999,807,177.317694

Obecna kapitalizacja rynkowa BONKBOY wynosi $ 93.22K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BONKBOY w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999807177.317694. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 93.22K.

Historia ceny BONKBOY (BONKBOY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BONKBOY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BONKBOY do USD wyniosła $ -0.0000407624.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BONKBOY do USD wyniosła $ -0.0000542903.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BONKBOY do USD wyniosła $ -0.00018239452983897703.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+5.21%
30 Dni$ -0.0000407624-43.72%
60 dni$ -0.0000542903-58.23%
90 dni$ -0.00018239452983897703-66.17%

Co to jest BONKBOY (BONKBOY)

$BONKBOY isn’t just another meme coin, it’s a cultural movement built for scale. Born on Solana, it fuses on-chain innovation with real world culture through GameFi, NFTs, trading cards, merch, music, and beyond. With deflationary mechanics that secure long term sustainability and an education platform onboarding the masses into Web3 the right way, BONKBOY is designed for true mass adoption. Backed by a doxxed lead, strengthened by a real world community, and supported off-chain by BonkBoy Ltd through premium products and collaborations, this project is transparent, cultural, and here to stay. For investors, BONKBOY isn’t speculation, it’s a community owned brand with billion dollar potential.

The legacy of BONK lives on through BONKBOY. Grab your red hat and hoodie - it’s that simple.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BONKBOY (BONKBOY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BONKBOY (w USD)

Jaka będzie wartość BONKBOY (BONKBOY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BONKBOY (BONKBOY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BONKBOY.

Sprawdź teraz prognozę ceny BONKBOY!

BONKBOY na lokalne waluty

Tokenomika BONKBOY (BONKBOY)

Zrozumienie tokenomiki BONKBOY (BONKBOY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BONKBOYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BONKBOY (BONKBOY)

Jaka jest dziś wartość BONKBOY (BONKBOY)?
Aktualna cena BONKBOY w USD wynosi 0.00009323USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BONKBOY do USD?
Aktualna cena BONKBOY w USD wynosi $ 0.00009323. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BONKBOY?
Kapitalizacja rynkowa dla BONKBOY wynosi $ 93.22K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BONKBOY w obiegu?
W obiegu BONKBOY znajduje się 999.81M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BONKBOY?
BONKBOY osiąga ATH w wysokości 0.00096279 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BONKBOY?
BONKBOY zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00008177 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BONKBOY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BONKBOY wynosi -- USD.
Czy w tym roku BONKBOY pójdzie wyżej?
BONKBOY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BONKBOY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:53:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BONKBOY (BONKBOY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,315.06
$103,315.06$103,315.06

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.26
$3,388.26$3,388.26

-0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.10
$159.10$159.10

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,315.06
$103,315.06$103,315.06

-0.39%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.26
$3,388.26$3,388.26

-0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3213
$2.3213$2.3213

+1.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.10
$159.10$159.10

-0.88%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0946
$1.0946$1.0946

+0.86%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo Ore

Ore

ORE

$0.0
$0.0$0.0

0.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2136
$0.2136$0.2136

+327.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006100
$0.000006100$0.000006100

+223.09%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000388
$0.0000000388$0.0000000388

+156.95%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004084
$0.000000000000000000004084$0.000000000000000000004084

+85.55%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.23400
$0.23400$0.23400

+84.58%