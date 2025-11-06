Informacje o cenie BONKBOY (BONKBOY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00008751 $ 0.00008751 $ 0.00008751 Minimum 24h $ 0.00009791 $ 0.00009791 $ 0.00009791 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00008751$ 0.00008751 $ 0.00008751 Maksimum 24h $ 0.00009791$ 0.00009791 $ 0.00009791 Historyczne maksimum $ 0.00096279$ 0.00096279 $ 0.00096279 Najniższa cena $ 0.00008177$ 0.00008177 $ 0.00008177 Zmiana ceny (1H) +0.44% Zmiana ceny (1D) +5.21% Zmiana ceny (7D) -17.18% Zmiana ceny (7D) -17.18%

Aktualna cena BONKBOY (BONKBOY) wynosi $0.00009323. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BONKBOY wahał się między $ 0.00008751 a $ 0.00009791, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BONKBOY w historii to $ 0.00096279, a najniższy to $ 0.00008177.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BONKBOY zmieniły się o +0.44% w ciągu ostatniej godziny, o +5.21% w ciągu 24 godzin i o -17.18% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BONKBOY (BONKBOY)

Kapitalizacja rynkowa $ 93.22K$ 93.22K $ 93.22K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 93.22K$ 93.22K $ 93.22K Podaż w obiegu 999.81M 999.81M 999.81M Całkowita podaż 999,807,177.317694 999,807,177.317694 999,807,177.317694

Obecna kapitalizacja rynkowa BONKBOY wynosi $ 93.22K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BONKBOY w obiegu wynosi 999.81M, przy całkowitej podaży 999807177.317694. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 93.22K.