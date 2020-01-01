Poznaj tokenomikę Bonk Staked SOL (BONKSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BONKSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Bonk Staked SOL (BONKSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BONKSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Bonk Staked SOL (BONKSOL) / Tokenomika / Tokenomika Bonk Staked SOL (BONKSOL) Odkryj kluczowe informacje o Bonk Staked SOL (BONKSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Bonk Staked SOL (BONKSOL) bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator Oficjalna strona internetowa: http://bonkcoin.com Kup BONKSOL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Bonk Staked SOL (BONKSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bonk Staked SOL (BONKSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 42.44M $ 42.44M $ 42.44M Całkowita podaż: $ 191.01K $ 191.01K $ 191.01K Podaż w obiegu: $ 191.01K $ 191.01K $ 191.01K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.44M $ 42.44M $ 42.44M Historyczne maksimum: $ 312.7 $ 312.7 $ 312.7 Historyczne minimum: $ 106.8 $ 106.8 $ 106.8 Aktualna cena: $ 222.21 $ 222.21 $ 222.21 Dowiedz się więcej o cenie Bonk Staked SOL (BONKSOL) Tokenomika Bonk Staked SOL (BONKSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Bonk Staked SOL (BONKSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BONKSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BONKSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBONKSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena BONKSOLna żywo! Prognoza ceny BONKSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BONKSOL? Nasza strona z prognozami cen BONKSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BONKSOL już teraz!