Tokenomika Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Odkryj kluczowe informacje o Bonk Staked SOL (BONKSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Bonk Staked SOL (BONKSOL)

bonkSOL is the solana liquid staking token from the BONK community supported by the BONK Validator

Oficjalna strona internetowa:
http://bonkcoin.com

Tokenomika i analiza cenowa Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bonk Staked SOL (BONKSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 42.44M
$ 42.44M
Całkowita podaż:
$ 191.01K
$ 191.01K
Podaż w obiegu:
$ 191.01K
$ 191.01K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 42.44M
$ 42.44M
Historyczne maksimum:
$ 312.7
$ 312.7
Historyczne minimum:
$ 106.8
$ 106.8
Aktualna cena:
$ 222.21
$ 222.21

Tokenomika Bonk Staked SOL (BONKSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Bonk Staked SOL (BONKSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BONKSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BONKSOL.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBONKSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena BONKSOLna żywo!

Prognoza ceny BONKSOL

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BONKSOL? Nasza strona z prognozami cen BONKSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.