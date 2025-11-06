GiełdaDEX+
Aktualna cena Bonk Index to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BNKK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BNKK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BNKK

Informacje o cenie BNKK

Czym jest BNKK

Biała księga BNKK

Oficjalna strona internetowa BNKK

Tokenomika BNKK

Prognoza cen BNKK

Logo Bonk Index

Cena Bonk Index (BNKK)

Nienotowany

-0.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Bonk Index (BNKK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:53:02 (UTC+8)

Informacje o cenie Bonk Index (BNKK) (USD)

Aktualna cena Bonk Index (BNKK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNKK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNKK w historii to $ 0.00264481, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNKK zmieniły się o -0.62% w ciągu ostatniej godziny, o -0.30% w ciągu 24 godzin i o -14.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bonk Index (BNKK)

Obecna kapitalizacja rynkowa Bonk Index wynosi $ 9.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNKK w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999836397.0552. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.44K.

Historia ceny Bonk Index (BNKK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bonk Index do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bonk Index do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bonk Index do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bonk Index do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.30%
30 Dni$ 0-59.75%
60 dni$ 0-95.33%
90 dni$ 0--

Co to jest Bonk Index (BNKK)

Bonk Index - $BNKK is an index token for the BONK ecosystem on Solana. 100% of creator fees are recycled back into the community by buying BONK ecosystem tokens such as $BONK, $DEBT, and $BNKK itself, then depositing them into staking pools. Holders simply stake $BNKK once to earn rewards across multiple tokens, gaining diversified exposure to the ecosystem. The project emphasizes transparency, with all fees, token purchases, and pool deposits logged on-chain and made visible through a public dashboard. This model turns what is usually developer profit into community rewards, boosting both BNKK stakers and the wider BONK economy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bonk Index (BNKK)

Prognoza ceny Bonk Index (w USD)

Jaka będzie wartość Bonk Index (BNKK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bonk Index (BNKK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bonk Index.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bonk Index!

BNKK na lokalne waluty

Tokenomika Bonk Index (BNKK)

Zrozumienie tokenomiki Bonk Index (BNKK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BNKKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bonk Index (BNKK)

Jaka jest dziś wartość Bonk Index (BNKK)?
Aktualna cena BNKK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BNKK do USD?
Aktualna cena BNKK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bonk Index?
Kapitalizacja rynkowa dla BNKK wynosi $ 9.44K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BNKK w obiegu?
W obiegu BNKK znajduje się 999.84M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BNKK?
BNKK osiąga ATH w wysokości 0.00264481 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BNKK?
BNKK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BNKK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BNKK wynosi -- USD.
Czy w tym roku BNKK pójdzie wyżej?
BNKK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BNKK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:53:02 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bonk Index (BNKK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

