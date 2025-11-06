Informacje o cenie Bonk Index (BNKK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00264481$ 0.00264481 $ 0.00264481 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.62% Zmiana ceny (1D) -0.30% Zmiana ceny (7D) -14.59% Zmiana ceny (7D) -14.59%

Aktualna cena Bonk Index (BNKK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNKK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNKK w historii to $ 0.00264481, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNKK zmieniły się o -0.62% w ciągu ostatniej godziny, o -0.30% w ciągu 24 godzin i o -14.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bonk Index (BNKK)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K Podaż w obiegu 999.84M 999.84M 999.84M Całkowita podaż 999,836,397.0552 999,836,397.0552 999,836,397.0552

Obecna kapitalizacja rynkowa Bonk Index wynosi $ 9.44K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNKK w obiegu wynosi 999.84M, przy całkowitej podaży 999836397.0552. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.44K.