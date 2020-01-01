Tokenomika Bolivarcoin (BOLI)

Odkryj kluczowe informacje o Bolivarcoin (BOLI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Bolivarcoin (BOLI)

Bolicoin (also known as Boli) is a virtual currency from Venezuela created by Satoshisimon Bolivarmoto. Our goal was to create a trusted cryptocurrency suported by the Venezuelan citizens and for the Venezuela natural resourses. The philosophy of Bolivarcoin is to follow the ideals set by others altcoins and adapt it and make it more friendly for it users by creating a social media campaign to inform about its benefits and uses.

Oficjalna strona internetowa:
http://www.bolis.info/

Tokenomika i analiza cenowa Bolivarcoin (BOLI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Bolivarcoin (BOLI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 9.97K
$ 9.97K
Całkowita podaż:
$ 20.45M
$ 20.45M
Podaż w obiegu:
$ 20.45M
$ 20.45M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 9.97K
$ 9.97K
Historyczne maksimum:
$ 0.313124
$ 0.313124
Historyczne minimum:
$ 0.00043381
$ 0.00043381
Aktualna cena:
$ 0.00048762
$ 0.00048762

Tokenomika Bolivarcoin (BOLI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Bolivarcoin (BOLI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BOLI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOLI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBOLI tokenomikę, poznaj cenę tokena BOLIna żywo!

Prognoza ceny BOLI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOLI? Nasza strona z prognozami cen BOLI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.