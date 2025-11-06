GiełdaDEX+
Aktualna cena Body Scan AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SCANAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SCANAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SCANAI

Informacje o cenie SCANAI

Czym jest SCANAI

Oficjalna strona internetowa SCANAI

Tokenomika SCANAI

Prognoza cen SCANAI

Cena Body Scan AI (SCANAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SCANAI do USD:

$0.00032516
$0.00032516$0.00032516
+13.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
Body Scan AI (SCANAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:08:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Body Scan AI (SCANAI) (USD)

Aktualna cena Body Scan AI (SCANAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCANAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCANAI w historii to $ 0.00276659, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCANAI zmieniły się o +1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +13.10% w ciągu 24 godzin i o -21.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Body Scan AI (SCANAI)

$ 325.04K
$ 325.04K$ 325.04K

--
----

$ 325.04K
$ 325.04K$ 325.04K

999.86M
999.86M 999.86M

999,855,679.568874
999,855,679.568874 999,855,679.568874

Obecna kapitalizacja rynkowa Body Scan AI wynosi $ 325.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCANAI w obiegu wynosi 999.86M, przy całkowitej podaży 999855679.568874. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 325.04K.

Historia ceny Body Scan AI (SCANAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Body Scan AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Body Scan AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Body Scan AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Body Scan AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+13.10%
30 Dni$ 0-63.69%
60 dni$ 0-22.33%
90 dni$ 0--

Co to jest Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Body Scan AI (w USD)

Jaka będzie wartość Body Scan AI (SCANAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Body Scan AI (SCANAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Body Scan AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Body Scan AI!

SCANAI na lokalne waluty

Tokenomika Body Scan AI (SCANAI)

Zrozumienie tokenomiki Body Scan AI (SCANAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SCANAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Body Scan AI (SCANAI)

Jaka jest dziś wartość Body Scan AI (SCANAI)?
Aktualna cena SCANAI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SCANAI do USD?
Aktualna cena SCANAI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Body Scan AI?
Kapitalizacja rynkowa dla SCANAI wynosi $ 325.04K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SCANAI w obiegu?
W obiegu SCANAI znajduje się 999.86M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SCANAI?
SCANAI osiąga ATH w wysokości 0.00276659 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SCANAI?
SCANAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SCANAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SCANAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku SCANAI pójdzie wyżej?
SCANAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SCANAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:08:55 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

