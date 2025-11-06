Informacje o cenie Body Scan AI (SCANAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00276659$ 0.00276659 $ 0.00276659 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +1.04% Zmiana ceny (1D) +13.10% Zmiana ceny (7D) -21.46% Zmiana ceny (7D) -21.46%

Aktualna cena Body Scan AI (SCANAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SCANAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SCANAI w historii to $ 0.00276659, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SCANAI zmieniły się o +1.04% w ciągu ostatniej godziny, o +13.10% w ciągu 24 godzin i o -21.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Body Scan AI (SCANAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 325.04K$ 325.04K $ 325.04K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 325.04K$ 325.04K $ 325.04K Podaż w obiegu 999.86M 999.86M 999.86M Całkowita podaż 999,855,679.568874 999,855,679.568874 999,855,679.568874

Obecna kapitalizacja rynkowa Body Scan AI wynosi $ 325.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SCANAI w obiegu wynosi 999.86M, przy całkowitej podaży 999855679.568874. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 325.04K.