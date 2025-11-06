GiełdaDEX+
Aktualna cena Bodhi The Inu to 0.00004968 USD. Śledź aktualizacje cen BODHI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BODHI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Bodhi The Inu to 0.00004968 USD. Śledź aktualizacje cen BODHI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BODHI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BODHI

Informacje o cenie BODHI

Czym jest BODHI

Oficjalna strona internetowa BODHI

Tokenomika BODHI

Prognoza cen BODHI

Cena Bodhi The Inu (BODHI)

Aktualna cena 1 BODHI do USD:

--
----
0.00%1D
Bodhi The Inu (BODHI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:52:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Bodhi The Inu (BODHI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.176105
$ 0.176105$ 0.176105

$ 0.00004918
$ 0.00004918$ 0.00004918

--

--

-2.05%

-2.05%

Aktualna cena Bodhi The Inu (BODHI) wynosi $0.00004968. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BODHI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BODHI w historii to $ 0.176105, a najniższy to $ 0.00004918.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BODHI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -2.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bodhi The Inu (BODHI)

$ 4.97K
$ 4.97K$ 4.97K

--
----

$ 4.97K
$ 4.97K$ 4.97K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bodhi The Inu wynosi $ 4.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BODHI w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.97K.

Historia ceny Bodhi The Inu (BODHI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Bodhi The Inu do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Bodhi The Inu do USD wyniosła $ -0.0000134815.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Bodhi The Inu do USD wyniosła $ -0.0000156501.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Bodhi The Inu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0000134815-27.13%
60 dni$ -0.0000156501-31.50%
90 dni$ 0--

Co to jest Bodhi The Inu (BODHI)

$BODHI impressed the world with his sleek style. Sadly he crossed that rainbow bridge in 2024.

Now his legacy lives on forever in #memecoin fashion on #ethereum.

$BODHI is the most stylish #ShibaInu to ever live!

With over 300k followers on Instagram and brand deals worldwide, he took the world by storm with his impeccable fashion and charm.

His legacy continues on #Ethereum!

$BODHI is The Most Stylish Shiba Inu In The World

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Bodhi The Inu (BODHI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Bodhi The Inu (w USD)

Jaka będzie wartość Bodhi The Inu (BODHI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Bodhi The Inu (BODHI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Bodhi The Inu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Bodhi The Inu!

BODHI na lokalne waluty

Tokenomika Bodhi The Inu (BODHI)

Zrozumienie tokenomiki Bodhi The Inu (BODHI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BODHIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Bodhi The Inu (BODHI)

Jaka jest dziś wartość Bodhi The Inu (BODHI)?
Aktualna cena BODHI w USD wynosi 0.00004968USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BODHI do USD?
Aktualna cena BODHI w USD wynosi $ 0.00004968. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Bodhi The Inu?
Kapitalizacja rynkowa dla BODHI wynosi $ 4.97K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BODHI w obiegu?
W obiegu BODHI znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BODHI?
BODHI osiąga ATH w wysokości 0.176105 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BODHI?
BODHI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00004918 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BODHI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BODHI wynosi -- USD.
Czy w tym roku BODHI pójdzie wyżej?
BODHI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BODHI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:52:33 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Bodhi The Inu (BODHI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

