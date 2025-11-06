Informacje o cenie Bodhi The Inu (BODHI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.176105$ 0.176105 $ 0.176105 Najniższa cena $ 0.00004918$ 0.00004918 $ 0.00004918 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -2.05% Zmiana ceny (7D) -2.05%

Aktualna cena Bodhi The Inu (BODHI) wynosi $0.00004968. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BODHI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BODHI w historii to $ 0.176105, a najniższy to $ 0.00004918.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BODHI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -2.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Bodhi The Inu (BODHI)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Bodhi The Inu wynosi $ 4.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BODHI w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.97K.