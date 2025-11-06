GiełdaDEX+
Aktualna cena BOBBY Rizz to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BOBBY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BOBBY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BOBBY

Informacje o cenie BOBBY

Czym jest BOBBY

Tokenomika BOBBY

Prognoza cen BOBBY

Logo BOBBY Rizz

Cena BOBBY Rizz (BOBBY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BOBBY do USD:

--
----
-3.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BOBBY Rizz (BOBBY) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie BOBBY Rizz (BOBBY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-3.20%

-32.02%

-32.02%

Aktualna cena BOBBY Rizz (BOBBY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BOBBY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BOBBY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BOBBY zmieniły się o -0.54% w ciągu ostatniej godziny, o -3.20% w ciągu 24 godzin i o -32.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BOBBY Rizz (BOBBY)

$ 10.24K
$ 10.24K$ 10.24K

--
----

$ 10.24K
$ 10.24K$ 10.24K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,396.467976
999,911,396.467976 999,911,396.467976

Obecna kapitalizacja rynkowa BOBBY Rizz wynosi $ 10.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BOBBY w obiegu wynosi 999.91M, przy całkowitej podaży 999911396.467976. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.24K.

Historia ceny BOBBY Rizz (BOBBY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BOBBY Rizz do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BOBBY Rizz do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BOBBY Rizz do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BOBBY Rizz do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.20%
30 Dni$ 0-75.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest BOBBY Rizz (BOBBY)

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny BOBBY Rizz (w USD)

Jaka będzie wartość BOBBY Rizz (BOBBY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BOBBY Rizz (BOBBY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BOBBY Rizz.

Sprawdź teraz prognozę ceny BOBBY Rizz!

BOBBY na lokalne waluty

Tokenomika BOBBY Rizz (BOBBY)

Zrozumienie tokenomiki BOBBY Rizz (BOBBY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BOBBYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BOBBY Rizz (BOBBY)

Jaka jest dziś wartość BOBBY Rizz (BOBBY)?
Aktualna cena BOBBY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BOBBY do USD?
Aktualna cena BOBBY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BOBBY Rizz?
Kapitalizacja rynkowa dla BOBBY wynosi $ 10.24K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BOBBY w obiegu?
W obiegu BOBBY znajduje się 999.91M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BOBBY?
BOBBY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BOBBY?
BOBBY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BOBBY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BOBBY wynosi -- USD.
Czy w tym roku BOBBY pójdzie wyżej?
BOBBY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BOBBY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe BOBBY Rizz (BOBBY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

