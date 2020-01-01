Tokenomika Boba Oppa (BOBAOPPA)

Odkryj kluczowe informacje o Boba Oppa (BOBAOPPA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Boba Oppa (BOBAOPPA)

MachiBigBrother’s son

Oficjalna strona internetowa:
https://bobaoppa.xyz

Tokenomika i analiza cenowa Boba Oppa (BOBAOPPA)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boba Oppa (BOBAOPPA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M
Całkowita podaż:
$ 4.76B
$ 4.76B$ 4.76B
Podaż w obiegu:
$ 4.76B
$ 4.76B$ 4.76B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M
Historyczne maksimum:
$ 0.00328851
$ 0.00328851$ 0.00328851
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00065188
$ 0.00065188$ 0.00065188

Tokenomika Boba Oppa (BOBAOPPA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Boba Oppa (BOBAOPPA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BOBAOPPA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOBAOPPA.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBOBAOPPA tokenomikę, poznaj cenę tokena BOBAOPPAna żywo!

Prognoza ceny BOBAOPPA

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOBAOPPA? Nasza strona z prognozami cen BOBAOPPA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.