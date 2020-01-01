Poznaj tokenomikę Boba Oppa (BOBAOPPA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOBAOPPA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Boba Oppa (BOBAOPPA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOBAOPPA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Boba Oppa (BOBAOPPA) Odkryj kluczowe informacje o Boba Oppa (BOBAOPPA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Boba Oppa (BOBAOPPA) MachiBigBrother's son MachiBigBrother's son Oficjalna strona internetowa: https://bobaoppa.xyz Tokenomika i analiza cenowa Boba Oppa (BOBAOPPA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boba Oppa (BOBAOPPA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.10M Całkowita podaż: $ 4.76B Podaż w obiegu: $ 4.76B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.10M Historyczne maksimum: $ 0.00328851 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00065188 Tokenomika Boba Oppa (BOBAOPPA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Boba Oppa (BOBAOPPA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOBAOPPA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOBAOPPA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOBAOPPA tokenomikę, poznaj cenę tokena BOBAOPPAna żywo! Prognoza ceny BOBAOPPA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOBAOPPA? Nasza strona z prognozami cen BOBAOPPA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.