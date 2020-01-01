Poznaj tokenomikę BNSD Finance (BNSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BNSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę BNSD Finance (BNSD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BNSD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o BNSD Finance (BNSD) Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: - Super high APYs - Multiple pools in which you can farm - Extremely Deflationary release overtime - Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce. - Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion - 1000 - 500 1 day from genesis block - 500 - 250 7 days - 250-125 30 days - 125 - 100 90 days - Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi - Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis - Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block" Users would get yield in the form of BNSD (BNS defi) a token which we have released specific to this. What are the salient features of BNSD: Super high APYs

Multiple pools in which you can farm

Extremely Deflationary release overtime

Halving built in. 4 halvings happening where block rewards reduce.

Block rewards start with 1000 rewards per ETH block of BNSD and then reduce based on halving in the following fashion

1000 - 500 1 day from genesis block

500 - 250 7 days

250-125 30 days

125 - 100 90 days

Just 4% of rewards are reserved for dev funds. This is lowest in comparison across other defi projects like Sushi

Best part 50% of the dev funds are used for buying bns on a periodic basis

Contract is super clean as there is no mint function there except for the block rewards which are happening every block. So there is no risk associated with it. No time lock needed as only BNSChef can mint rewards and those rewards are specific to block" Oficjalna strona internetowa: https://bns.finance/ Kup BNSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa BNSD Finance (BNSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BNSD Finance (BNSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.78K $ 22.78K $ 22.78K Całkowita podaż: $ 519.71M $ 519.71M $ 519.71M Podaż w obiegu: $ 187.09M $ 187.09M $ 187.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 63.27K $ 63.27K $ 63.27K Historyczne maksimum: $ 0.276547 $ 0.276547 $ 0.276547 Historyczne minimum: $ 0.000048 $ 0.000048 $ 0.000048 Aktualna cena: $ 0.00012166 $ 0.00012166 $ 0.00012166 Dowiedz się więcej o cenie BNSD Finance (BNSD) Tokenomika BNSD Finance (BNSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BNSD Finance (BNSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BNSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BNSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBNSD tokenomikę, poznaj cenę tokena BNSDna żywo!