Tokenomika BNBULL (BNBULL)
Informacje o BNBULL (BNBULL)
Race bulls with $BNB in our Telegram game + AI crypto analyzer for smarter trades. Bet, race, analyze, win!
Bringing the MEME MADNESS back to BSC with Bull vs Bull PVP battles in Telegram — winner takes the pot, glory, and bragging rights!
Let's Make BNB Memes Great Again!
Mission: Bring the bull back to Binance!
Objective: Unleash the bull on BNB and reignite the Binance-powered bull-run of 2025. This is not just a mission; it's a revolution driven by memes, community passion, and a vision for a decentralized future.
BNBull stands as a symbol of power and innovation. Our community is determined to reshape the crypto landscape by infusing energy, humor, and transparency into every aspect of our project.
Tokenomika i analiza cenowa BNBULL (BNBULL)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BNBULL (BNBULL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika BNBULL (BNBULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki BNBULL (BNBULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów BNBULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów BNBULL.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszBNBULL tokenomikę, poznaj cenę tokena BNBULLna żywo!
Prognoza ceny BNBULL
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BNBULL? Nasza strona z prognozami cen BNBULL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.