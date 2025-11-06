Cena BNB Frog Inu (BNBFROG)
+0.87%
-1.43%
-34.54%
-34.54%
Aktualna cena BNB Frog Inu (BNBFROG) wynosi $0. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNBFROG wahał się między $ 0.0 a $ 0.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNBFROG w historii to $ 0.0, a najniższy to $ 0.0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki BNBFROG zmieniły się o +0.87% w ciągu ostatniej godziny, o -1.43% w ciągu 24 godzin i o -34.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa BNB Frog Inu wynosi $ 852.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNBFROG w obiegu wynosi 8,519,880,230,176.20T, przy całkowitej podaży 9.2599401150881e+24. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 926.93K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BNB Frog Inu do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BNB Frog Inu do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BNB Frog Inu do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BNB Frog Inu do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0.0
|-1.43%
|30 Dni
|$ 0.0000000000
|-48.12%
|60 dni
|$ 0.0000000000
|+12.00%
|90 dni
|$ 0
|--
Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.
God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).
