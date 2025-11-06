GiełdaDEX+
Aktualna cena BNB Frog Inu to 0 USD. Śledź aktualizacje cen BNBFROG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe BNBFROG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o BNBFROG

Informacje o cenie BNBFROG

Czym jest BNBFROG

Oficjalna strona internetowa BNBFROG

Tokenomika BNBFROG

Prognoza cen BNBFROG

Logo BNB Frog Inu

Cena BNB Frog Inu (BNBFROG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 BNBFROG do USD:

$0
$0$0
-1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
BNB Frog Inu (BNBFROG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:08:41 (UTC+8)

Informacje o cenie BNB Frog Inu (BNBFROG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Minimum 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Maksimum 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

+0.87%

-1.43%

-34.54%

-34.54%

Aktualna cena BNB Frog Inu (BNBFROG) wynosi $0. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNBFROG wahał się między $ 0.0 a $ 0.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNBFROG w historii to $ 0.0, a najniższy to $ 0.0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNBFROG zmieniły się o +0.87% w ciągu ostatniej godziny, o -1.43% w ciągu 24 godzin i o -34.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BNB Frog Inu (BNBFROG)

$ 852.85K
$ 852.85K$ 852.85K

--
----

$ 926.93K
$ 926.93K$ 926.93K

8,519,880,230,176.20T
8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T

9.2599401150881e+24
9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Obecna kapitalizacja rynkowa BNB Frog Inu wynosi $ 852.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNBFROG w obiegu wynosi 8,519,880,230,176.20T, przy całkowitej podaży 9.2599401150881e+24. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 926.93K.

Historia ceny BNB Frog Inu (BNBFROG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny BNB Frog Inu do USD wyniosła $ 0.0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny BNB Frog Inu do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny BNB Frog Inu do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny BNB Frog Inu do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0.0-1.43%
30 Dni$ 0.0000000000-48.12%
60 dni$ 0.0000000000+12.00%
90 dni$ 0--

Co to jest BNB Frog Inu (BNBFROG)

Wealth in the right hands does change the world. Wealth under the direction of divine direction and inspiration will transform it. We will use BNB Frog to build what needs to be built. We will build bridges, infrastructure, and financial plumbing to re-make the world into what it ought to be.

God is the Chairman of the Board of this "company" while his son Jesus Christ is the Chief Executive Officer who sits at the head of the conference room table. We are just middle managers and employees who work under his eternally wise direction. This "company" is not interested in short-term pumps or quick fixes. It will be a "company" that will follow and implement the orders of the CEO by building infrastructure (DAPPS) and financial plumbing (smart contracts).

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla BNB Frog Inu (BNBFROG)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny BNB Frog Inu (w USD)

Jaka będzie wartość BNB Frog Inu (BNBFROG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w BNB Frog Inu (BNBFROG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla BNB Frog Inu.

Sprawdź teraz prognozę ceny BNB Frog Inu!

BNBFROG na lokalne waluty

Tokenomika BNB Frog Inu (BNBFROG)

Zrozumienie tokenomiki BNB Frog Inu (BNBFROG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena BNBFROGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące BNB Frog Inu (BNBFROG)

Jaka jest dziś wartość BNB Frog Inu (BNBFROG)?
Aktualna cena BNBFROG w USD wynosi 0.0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena BNBFROG do USD?
Aktualna cena BNBFROG w USD wynosi $ 0.0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa BNB Frog Inu?
Kapitalizacja rynkowa dla BNBFROG wynosi $ 852.85K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż BNBFROG w obiegu?
W obiegu BNBFROG znajduje się 8,519,880,230,176.20T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) BNBFROG?
BNBFROG osiąga ATH w wysokości 0.0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla BNBFROG?
BNBFROG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu BNBFROG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla BNBFROG wynosi -- USD.
Czy w tym roku BNBFROG pójdzie wyżej?
BNBFROG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny BNBFROG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:08:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe BNB Frog Inu (BNBFROG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

