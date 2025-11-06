Informacje o cenie BNB Frog Inu (BNBFROG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Minimum 24h $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Maksimum 24h $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Historyczne maksimum $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Najniższa cena $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Zmiana ceny (1H) +0.87% Zmiana ceny (1D) -1.43% Zmiana ceny (7D) -34.54% Zmiana ceny (7D) -34.54%

Aktualna cena BNB Frog Inu (BNBFROG) wynosi $0. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs BNBFROG wahał się między $ 0.0 a $ 0.0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs BNBFROG w historii to $ 0.0, a najniższy to $ 0.0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki BNBFROG zmieniły się o +0.87% w ciągu ostatniej godziny, o -1.43% w ciągu 24 godzin i o -34.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o BNB Frog Inu (BNBFROG)

Kapitalizacja rynkowa $ 852.85K$ 852.85K $ 852.85K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 926.93K$ 926.93K $ 926.93K Podaż w obiegu 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T 8,519,880,230,176.20T Całkowita podaż 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24 9.2599401150881e+24

Obecna kapitalizacja rynkowa BNB Frog Inu wynosi $ 852.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż BNBFROG w obiegu wynosi 8,519,880,230,176.20T, przy całkowitej podaży 9.2599401150881e+24. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 926.93K.